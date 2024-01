Klartext von ÖSV-Dame: „Muss es endlich kapieren!“

Wie sie im ORF-Interview erklärte, sei ihre Leistung im oberen Teil okay gewesen, aber sie habe schnell gemerkt, dass wenig vorangehe. „Ich habe im Steilen gegen den Ski gearbeitet. Man kann hier frech fahren, die Linksschwünge hängen weg, die Rechtsschwünge muss man kurz halten“, so Haaser, die trotz des durchwachsenen ersten Durchgangs optimistisch in die Entscheidung geht.