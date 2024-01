Tina Weirather ist zum ersten Mal Mama geworden

Nun TV-Expertin

Weirather bestritt in ihrer Karriere, die sie 2020 beendete, 222 Weltcuprennen - dabei errang sie neun Siege und stand 41 Mal auf dem Podest. 2017 holte sie bei der WM in St. Moritz Silber im Super-G, 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang folgte Bronze in ihrer Paradedisziplin. Seit ihrem Karriereende ist Weirather als Ski-Expertin für das Schweizer Fernsehens SRF im Einsatz.