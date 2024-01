Das große Halali in Rot-Gold auf dem Ball-Parkett

Buntes Promi-Treiben

„Die soziale und karitative Tätigkeit des Vereins ist unsere Kernaufgabe. Das Wichtigste in einer Notsituation ist direkte und unkomplizierte Kommunikation. Rasch zu helfen ist unser Ziel, unter dem Motto: ,Jäger helfen Jägern‘“, so Kummer, die so wie Zauberstimme Rebecca Nelsen, sie ersetzte die erkrankte Daniela Fally, gehüllt in ein Dirndl von Hanna Trachten in den Ballsaal hineindefilierte.