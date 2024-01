The Cloud One Hotels mitten im Herzen Hamburgs

Mitmachen und im neuen Cloud One Hamburg-Kontorhaus übernachten

Wie es sich in den einzigartigen Zimmern der The Cloud One Hotels schläft, lässt sich am besten selbst testen. Wir verlosen zur Neueröffnung in Hamburg zwei Übernachtungen* im Doppelzimmer (für 2 Personen) inkl. Bio-Frühstück (*The Cloud One Hamburg-Kontorhaus ist ab sofort buchbar. Nicht zu Messe- und Eventzeiträumen einlösbar). Einfach das Formular unten ausfüllen, und schon machen Sie mit.