Familienurlaub im Park Inn Sárvár Resort & Spa

Im 4-Sterne-Familienhotel Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa erwartet Sie ein wahres Badeparadies für Groß und Klein! Die „Krone“ verlost einen unvergesslichen Familienurlaub für 2 Erw. und 2 Kinder in diesem einzigartigen Wellnesshotel in Ungarn. Genießen Sie 5 Nächte in der familienfreundlichen Therme von Sárvár, nur zwei Autostunden von Wien und Graz entfernt. Dank des All-Inclusive-Angebots des Hotels ist die gesamte Familie rundum bestens versorgt – Entspannung und Spaß garantiert!