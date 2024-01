USA und Großbritannien attackieren erneut Jemen

Die USA und Großbritannien haben am Samstag zwei Luftangriffe auf den Hafen Ras Isa in der Hafenstadt Saleef (Provinz Hodeidah) am Roten Meer geflogen. Wie es vonseiten der US-Streitkräfte heißt, habe man dabei eine Schiffsabwehrrakete der militant-islamistischen Houthi zerstört, die auf das Rote Meer gerichtet und bereit zum Start gewesen sei.