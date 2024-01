Superbowl: 60 Sekunden Messi mit Bier für 14 Mille

„Lionel Messi wird beim heurigen Superbowl beweisen, dass ein Superior Light Beer wert ist, zu warten“, heißt es im Infotext unter dem Werbe-Video. Es handelt sich um einen Clip einer amerikanischen Bier-Marke. Hauptdarsteller: Lionel Messi. Er bestellt an der Bar ein Bier, schaut dabei der Kellnerin tief in die Augen - bis sich herausstellt, dass er nicht auf sie, sondern auf den „Gerstensaft“ scharf ist. Der Spot wird in ausgedehnter Form beim Superbowl laufen. Und das lassen sich die Auftraggeber ganz schön was kosten. Laut „Sportbible“ sollen die 60 Sekunden Werbung mit Superstar Lionel Messi flockige 14 Millionen Euro kosten. Wer kann, der kann.