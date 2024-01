Rekord! LeBron James zum 20. Mal im All-Star-Team

LeBron James hat in der NBA einen weiteren Rekord aufgestellt und ist zum 20. Mal in seiner Karriere ins All-Star-Team der besten Basketball-Liga der Welt gewählt worden. Der 39-Jährige von den Los Angeles Lakers bekam von Fans, Kollegen und Journalisten die meisten Stimmen und führt das Team der Western Conference am 18. Februar als Kapitän an. Die gleiche Ehre wird Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks für die Eastern Conference zuteil.