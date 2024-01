Bayern-Kandidat schon heute zum Medizincheck?

Verhandlungen am Freitag

Die beiden Vereine verhandelten gestern bis spät in die Nacht. Eine Einigung wurde noch nicht erzielt. Am Freitag sollen die Gespräche weitergehen. Bayern würde demnach 15 Millionen Euro plus Boni für den 23-Jährigen bieten. Für die Türken allerdings zu wenig, sie pochen auf mindestens 20 Millionen. Man sei aber zuversichtlich, dass die Verhandlungen am Freitag zu einem Durchbruch führen könnten.