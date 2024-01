Knalleffekt! Laimer schwerer verletzt als gedacht

Wie die „Bild“-Zeitung in Erfahrung gebracht haben will, wurde beim Salzburger kurz vor dem Ende des Nachholspiels der Deutschen Bundesliga nicht einfach nur die Wadenmuskulatur in Mitleidenschaft gezogen. Auch eine Sehne soll betroffen sein - was die ganze Angelegenheit deutlich komplizierter und langwieriger machen dürfte.