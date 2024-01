Olympiasieger Stecher will Sportdirektor werden

Dieser sieht Stecher nach außen hin gelassen entgegen. „Ich bin in dem Job, den ich habe, vollkommen ausgelastet. Wenn ich das (Sportdirektor, Anm.) machen darf, ist es eine tolle Herausforderung. Wenn nicht, weiß ich absolut, was ich zu tun habe.“ Das Anforderungsprofil für den neuen Posten ist ein sehr umfangreiches. „Es soll eine Person sein, die sowohl im Management Budgetverantwortung, aber auch im sportlichen Betrieb ein Know-how hat“, hatte es ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer im Frühherbst zusammengefasst. Schon damals hatte es an die zehn Bewerbungen gegeben.