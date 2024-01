Der Goleador rockt in Lienz

Ein „Best of“-Programm soll es werden, das Krankl mit Monti Beton in den Stadtsaal in Lienz in Osttirol zaubert. Um 20 Uhr geht‘s los mit dem Konzert, das Hits und Schlager aller Art präsentiert - Krankl als musikalischer Mittelstürmer, umrahmt und mit rhythmischen Flanken bedient von Monti Beton um Thomas Schreiber und Toni Matosic.