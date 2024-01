Freund und Prödl kommen: Leadership ist erlernbar

Berger, Rangnick, Stöger, Stadlober etc.

Der „Krone“ Leadership Day ist der perfekte Start ins Super-Sportjahr 2024. Prödl und Freund sind auf der Bühne bestätigt - schon davor las sich das Speaker-Line-Up wie ein Auszug aus dem Who is Who der nationalen und internationalen Sport- und Wirtschaftsszene. Fix mit dabei: Gerhard Berger, Ralf Rangnick, Irene Fuhrmann, Roswitha Stadlober, Peter Stöger, Jakob Pöltl (per Videozuspieler), Reinfried Herbst, Manfred Pranger, Franz Kalla, Gottfried Wurpes, Barbara Muhr, Christian Ebenbauer und viele weitere.