Hiobsbotschaft für Bayern - auch Sorgen um Laimer

„Er ist in der derzeitigen Form fast unersetzlich“

„Das ist natürlich extrem bitter für Upa persönlich, aber auch für uns. Er ist in der derzeitigen Form fast unersetzlich, hätte ich beinahe gesagt. Er ist seit vielen Wochen in absoluter Topform: Ehrgeiz, Siegeswille und seine Körperlichkeit waren zuletzt herausragend gut. Deshalb tut uns das allen sehr weh“, so Tuchel. Der Franzose wird dem deutschen Rekordmeister wohl wochenlang fehlen.