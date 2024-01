Als Vorläufer gestürzt: Saison vorzeitig zu Ende!

Beim Heimrennen in der Slowakei ließ es sich Zampa nicht nehmen, als Vorläufer an den Start zu gehen. Doch es war eine Fahrt mit bitteren Folgen. Der 33-Jährige stürzte und verletzte sich schwer: Er habe sich die Seitenbänder gerissen, eine Knorpelprellung sowie ein Knochenmarködem zugezogen, gibt er via Facebook bekannt.