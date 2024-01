Darum war Odermatts Sieg Ohrfeige für alle anderen

Marco Odermatt schmetterte am Dienstagabend beim Riesentorlauf in Schladming in der Entscheidung die Laufbestzeit hin und flog damit vom elften Platz zum achten Riesentorlauf-Sieg im Weltcup nacheinander. Seine Ansage nach getaner Arbeit war gleichzeitig eine Ohrfeige für die Konkurrenz.