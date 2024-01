8 Leichen nahe Chicago - Täter flüchtet nach Texas

Die Fahndung hatte begonnen, nachdem allein am Montagnachmittag (Ortszeit) sieben Leichen an zwei verschiedenen Tatorten in Joliet rund 70 Kilometer süwestlich der Metropole Chicago gefunden worden waren, die allesamt Schusswunden aufwiesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten miteinander zusammenhängen und der Killer seine Opfer kannte.