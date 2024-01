Eine gute Leistung, ein Hund und Linzer Spione

Das Tor der Rheindörfler scorte Lukas Fadinger mit dem Kopf, Mohamed Ouedraogo gelang in der Schlussphase beinahe noch der Ausgleich per direktem Eckball. „Das war unser bisher bestes Spiel hier“, meinte Sportdirektor Roland Kirchler. In der Meisterschaftsformation wurde aber (noch) nicht gespielt. Auch, weil BW Linz - die Stahlstädter weilen ebenfalls in Side auf Trainingslager, sogar im gleichen Hotel wie Altach - die zwei Testspiele beobachtete. „Da wollten wir nicht alle Karten auf den Tisch legen“, lachte Kirchler.