EM-Favorit Frankreich gewinnt auch gegen Island

Frankreich ist bei der Handball-EM in Deutschland weiter ungeschlagen. Am Samstag feierten „Les Bleus“ in Österreichs Hauptrundengruppe 1 einen 39:32-(17:14)-Sieg über Schlusslicht Island und verteidigten mit dem Maximum von sechs Punkten Platz eins. Das Halbfinale ist damit in Griffweite. Die zweitplatzierte ÖHB-Sieben kann ab 20.30 Uhr mit einer weiteren Überraschung, diesmal gegen Gastgeber Deutschland, den Rückstand auf einen Punkt verkürzen.