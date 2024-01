Podestserie der ÖSV-Snowboarder zu Ende

Die österreichischen Raceboarder sind am Samstag in Pamporowo erstmals in dieser Saison im Snowboard-Weltcup nicht aufs Podest gefahren. Beim Parallelslalom im dichten Schneetreiben in Bulgarien mussten sich die rot-weiß-roten Hoffnungsträger allesamt schon vor dem Halbfinale geschlagen geben. Bei den Frauen triumphierte die Tschechin Ester Ledecka, die zuletzt hauptsächlich bei den Speedrennen im alpinen Skiweltcup an den Start gegangen war.