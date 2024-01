Toney kehrt nach Wett-Sperre als Kapitän zurück

Nach achtmonatiger Sperre wird der englische Fußball-Profi Ivan Toney seinen Verein Brentford am Samstag gegen Nottingham als Kapitän aufs Feld führen. Das teilte Brentford-Coach Thomas Frank am Freitag mit. „Er ist total fokussiert und freut sich“, sagte Frank über den 27-Jährigen, der den verletzten Christian Norgaard vertreten soll. Toney selbst sagte in einem Interview auf der Vereinswebsite: „Ich fühle mich bereit und kann es nicht abwarten zu spielen.“