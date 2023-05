Spielsucht! Strafe von Brentfords Toney reduziert

Therapie folgt

Toney hatte zwar wiederholt auf Spiele von Brentford gewettet, einen Fall von Spielmanipulation schloss die FA-Kommission jedoch aus. Toney sei zu dem Zeitpunkt, als er gegen Siege seines Clubs gewettet habe, nicht in der Position gewesen, die Mannschaft zu beeinflussen, hieß es, weil er zu der Zeit an einen anderen Verein verliehen war. Der Angreifer habe mittlerweile aufgehört, auf Fußballspiele zu wetten - nicht jedoch auf andere Sportarten. Er sei fest entschlossen, seine Spielsucht durch Therapie unter Kontrolle zu bekommen. Brentford teilte mit, der Club werde alles in seiner Macht Stehende unternehmen, um Toney und dessen Familie in der Angelegenheit zu unterstützen.