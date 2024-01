Elferorgie bei Wasserschlacht! Test als Lachnummer

Doch der Reihe nach: Rapid begann mit der stärksten Elf. Neuzugang Christoph Lang feierte am linken Flügel sein Debüt. „Die ersten Halbzeit können wir bewerten, da waren die Bedingungen noch gut, da haben wir uns viele Chancen erarbeitet“, sah auch Klauß eine überlegene Rapid-Elf. Die - ähnlich wie in der Liga - viele Chancen liegen ließ: Lang und Burgstaller trafen die Latte, zudem wurden von Grüll und Co. zwei weitere Sitzer ausgelassen. Ehe nach gut 30 Minuten sintflutartige Regenfälle einsetzten und nicht mehr aufhören sollten. Alles stand unter Wasser...