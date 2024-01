Umfrage: Nur 19 Prozent für Tempo 30 im Ortsgebiet

Nur knapp ein Fünftel der Österreicher (19 Prozent) spricht sich in einer aktuellen Umftrage für die Einführung eines Tempolimits von 30 km/h in Städten und im Ortsgebiet aus. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung eine StVO-Novelle in Begutachtung geschickt, die die Einführung von niedrigeren Tempolimits vereinfacht.