EU verbietet Barzahlungen über 10.000 Euro

Barzahlungen in Höhe von mehr als 10.000 Euro werden in der EU künftig verboten. Die Unterhändler von Europaparlament und Mitgliedsstaaten einigten sich am Donnerstag auf EU-weite Vorschriften gegen Geldwäsche, die Schlupflöcher in den nationalen Gesetzen stopfen sollen. Händler von Luxusgütern müssen demnach zudem die Identität ihrer Kunden überprüfen und verdächtige Geschäfte an die Behörden melden.