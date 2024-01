„Bargeld nicht zuhause horten!“

Finanzexperte und Country Manager von Trade Republic Oswald Salcher erklärt im Talk mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder, dass vor allem die Gaspreise in Österreich am meisten gestiegen sind. „Wir haben in Österreich den höchsten Gaspreis in der ganzen europäischen Union. Dafür gibt es keine wirkliche Begründung, warum das so sein muss, da hat einfach die Politik versagt“, so Salcher. Durch die steigenden Zinsen auf Spareinlagen sind aber auch Kredite für Häuselbauer teurer geworden. Die Mietpreisbremse funktioniert auch nur sehr abgeschwächt.