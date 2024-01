Schreie und Tränen: Horror-Szene bei Handball-EM

Horror-Szene bei der Handball-EM in Deutschland! Niederlande-Star Samir Benghanem verletzte sich am Montag gegen Titelverteidiger Schweden (28:29) schwer am Knie und musste auf einer Trage abtransportiert werden. Seine Schmerzschreie hallten durch die vollgefüllte SAP-Arena in Mannheim. Einigen Mitspielern kamen sogar die Tränen.