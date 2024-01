Österreich gegen Spanien LIVE ab 20.30 Uhr

Gegen Spanien spielt die österreichische Handball-Nationalmannschaft heute bei der EM in Deutschland um nichts weniger als den Aufstieg in die nächste Runde. Wenngleich die Iberer als Favoriten ins Spiel gehen, zeigten die Österreicher, wie gut sie in Form sind und bewiesen vor allem Moral. Gegen den klaren Favoriten aus Kroatien kämpft man sich ein ums andere Mal zurück in die Partie. Am Ende eroberte man dadurch ein sensationelles Remis und damit eine gute Ausgangslage für das Spiel gegen Spanien.