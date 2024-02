Skitour im freien Gelände: Das ist zu beachten!

Warm eingepackt geht's für mich in die Berge. Und zwar gehe ich meiner Lieblingsbeschäftigung im Winter nach - nämlich dem Skitourengehen. Diesmal wird es aber anders als gewöhnlich. Denn ich begebe mich erstmals ins freie Gelände. Und als Anfängerin in diesem Gebiet wage ich mich nicht allein dorthin. Mich begleiten unser „Krone“-Bergfex Hannes Wallner und Bergführer Toni Riepler. Unser Ziel? Die Glorer Hütte (2641m) in Kals am Großglockner in Osttirol.