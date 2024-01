Ledenitzen-Cracks brauchen jeden Cent

Wieder zurück auf Natureis! In der Division II Mitte/Ost empfing Paternion zuletzt Ledenitzen. Und das am heimischen Platz. Die gesamte vorige Saison und auch heuer konnte man nicht in Paternion spielen. „Wir mussten nach Spittal ausweichen. Ein Spiel kostet uns dort zwischen 600 und 700 Euro“, sagt Heinz Müller.