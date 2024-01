Polizei-Erfolg treibt Schlepper-Preise in die Höhe

Schlepper kosten mehr

Das schlägt sich in den Preisen im Schlepper-Business nieder. Afghanen, Syrer, Marokkaner und Migranten aus anderen Staaten müssen für die von Schleuserbanden organisierte Flucht noch tiefer in die Tasche greifen als früher. Der Weg über das Burgenland wird bereits als „Luxusroute“ gehandelt, wie Kenner der Migrationsszene wissen. „Die Route ist für Flüchtlinge nun um etliche hundert Euro teurer, weil das Risiko, erwischt zu werden, enorm gestiegen ist. Kein Einwanderer will in Ungarn um Asyl ansuchen“, so ein Fahnder.