Ihr Herz schlägt unermüdlich für herrenlose Tiere

Ganz besonders liegt dem Ehepaar das Tierheim Garten Eden in Klagenfurt am Herzen. „Und deshalb war mein Wunsch zu meinem 80er, dass sich Freunde und Verwandte an Kuschelbetten für Katzen beteiligen“, so Irena. „Ich wollte keine Geschenke, denn ich habe alles und so konnte ich dem Tierheim 80 Betten übergeben“, freut sie sich.