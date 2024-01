Marathon-Etappe kostet Al-Attiyah Dakar-Siegchance

Die neu eingeführte Marathon-Etappe der Rallye Dakar hat dem Vorjahressieger die Chance auf seinen dritten Triumph in Serie gekostet. Der Katari Nasser Al-Attiyah musste wegen einer gebrochenen Lenkung an seinem Prodrive Hunter am Freitag in den Dünen lange auf den Assistenztruck warten und fiel auf Rang 16 zurück. Sein Rückstand auf Auto-Spitzenreiter Carlos Sainz im Audi beträgt vor dem Ruhetag am Samstag in Riad bereits mehr als 2:40 Stunden.