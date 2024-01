Top 5 fast fix: Wer für die ÖVP nach Brüssel geht

Auf die Frage nach dem Spitzenkandidaten für die EU-Wahl hüllte sich ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer am Donnerstagabend bei „ZiB 2“-Moderator Armin Wolf noch in Schweigen. Laut „Krone“-Informationen stehen die ersten fünf Listenplätze aber bereits so gut wie fest. Auch der Zeitpunkt für die Präsentation ist so gut wie fix.