Mikutina bei EM nach Kurzprogramm auf Platz fünf

Olga Mikutina geht bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im litauischen Kaunas als Fünfte in die Kür. Österreichs Staatsmeisterin schrieb im Kurzprogramm der Frauen am Donnerstag ihre Saisonbestleistung von 63,71 Punkten an. In der Kür am Samstag (12.00 Uhr) gehen 24 Läuferinnen an den Start.