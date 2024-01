Teamspielerin Degen hält Köln weiterhin die Treue

Verein ins Herz geschlossen

„Ich fühle mich hier in Köln und in der Mannschaft seit Beginn an unglaublich wohl“, erklärte Degen, die beim FC gemeinsam mit Landsfrau und Keeperin Jasmin Pal spielt. „Der Klub und mein gesamtes Team hier sind mir schon nach kurzer Zeit sehr ans Herz gewachsen.“