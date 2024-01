USA: Touchdown für Michigan

Auf knapp 121 Dezibel steigt der Jubel der rund 65.000 Fans. Die Ränge toben und feuern ihre Mannschaft, die Detroit Lions, im Ford Field Stadion mitten in der Stadt kräftig an. Schon auf dem Weg dorthin waren die Anhänger in Blau kaum zu übersehen. Selbst wenn die Mannschaft verliert, so wie an diesem Sonntag, ist das Ganze einfach nur ein großes Familienfest.