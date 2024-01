ÖSV-Adler verliert Weltcup-Platz an 17-Jährigen

Die erst kurz vor dem Jahreswechsel in die Saison eingestiegene Pinkelnig scheint für eine weitere Aufholjagd im Gesamtweltcup gut gerüstet. „Japan mag ich sehr gerne mit den Schanzen. Es ist immer sehr spannend mit Wind, Wetter und langer Anreise“, wurde die in Villach zweimal zweitplatzierte Vorarlbergerin in einer Aussendung zitiert. In Sapporo wird am Samstag ab 8.00 und am Sonntag um 3.00 Uhr MEZ gesprungen. Ende nächster Woche geht es auf der Normalschanze in Zao mit zwei Einzel- und einem Super-Team-Wettkampf weiter.