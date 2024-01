Auto-Sheriff rettet Puccinis Gold-Mädchen

Puccini-Sheriffs liegen aber nicht auf der Straße. Die Staatsoper musste daher um die Vorstellung bangen, fand jedoch in letzter Minute Ersatz: Der zwischen Mailand, London, Zürich und New York engagierte Claudio Sgura hat den Jack Rance „drauf“, die Partie letzte Saison in München gesungen. Also stieg er am Sonntagvormittag in Ferrara ins Auto. Seine Frau (ohne Führerschein) briefte ihn vom Beifahrersitz über Rolle und Inszenierung. Denn zu singen, während jemand anderer stumm spielt, das wollte Sgura auf keinen Fall. Um 18.10 fuhr er in der Operngarage ein. Um 19 Uhr trat Claudio Sgura im Sheriff-Kostüm auf die Bühne, auf der er erst zweimal, 2013, als Scarpia („Tosca“) gestanden ist. Am Ende gab es für den Retter verdienten Riesenjubel!