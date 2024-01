Raub von Fußball-Fanschal endet mit Verurteilung

Das Match war für den LASK am 15. Mai des Vorjahres verloren gegangen, dennoch wollten sich Fans eine Trophäe des gegnerischen Clubs, Red Bull Salzburg, sichern. Am Linzer Bahnhof wählte man einen Salzburger (36) als Opfer aus. „Wir wollten uns den Schal holen“, gab der Angeklagte (22) vorm Schöffengericht in Linz zu, „eine blöde Idee“. Die „blöde Idee“ brachte ihm eine Anklage wegen Raubes ein.