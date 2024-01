Bitteres Aus für Jaguars, Bills gewinnen Topspiel

Die Buffalo Bills haben zum Abschluss des Grunddurchgangs in der National Football League (NFL) am Sonntag das Schlagerspiel bei den Miami Dolphins mit 21:14 für sich entschieden. Nach dem vierten Divisions-Titel in Folge in der AFC East treffen die Bills als das zweitbeste Team der gesamten AFC am Wochenende zum Play-off-Start auf die Pittsburgh Steelers. Buffalos Play-off-Teilnahme war erst wenige Stunden zuvor durch die Niederlage der Jacksonville Jaguars festgestanden.