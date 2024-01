Derrick Henry verlässt Titans nach acht Jahren

Dreifacher Pro-Bowler

Im Draft 2016 war der mittlerweile 30-Jährige in der zweiten Runde an 45. Stelle ausgewählt worden, was folgte, waren drei Pro-Bowl-Teilnahmen sowie die Auszeichnung zum NFL Offensive Player of the Year 2020, in seiner letzten Partie für Tennessee brachte er es auf 153 Rushing Yards und einen Touchdown. Für welches Team Henry in Zukunft in die Endzone laufen wird, ist noch nicht bekannt.