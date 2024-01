155 Wolfs-Alarme und zwei erschossene Isegrims

Die letzte Sichtung gab es im Vorjahr am Heiligen Abend in Unterweißenbach. Hier war bekanntlich einer von zwei offiziell zum Abschuss freigegeben Risikowölfen erlegt worden. Es waren die ersten legalen Abschüsse der zurückgekehrten Raubtiere in Oberösterreich. Offen ist noch eine DNA-Analyse aus Katsdorf, wo zwei Pferde am 20. Dezember verletzt worden waren. Hier liegt anhand der Wunden ein Wolfsangriff nahe, ist aber noch nicht bewiesen.