Rapid: Keine Hiobsbotschaft für „Kilometerfresser“

„Ich war immer erreichbar, ansonsten führt es nur zu noch mehr Stress“, lächelt Robert Klauß. Aber Sportchef Katzer meldete sich in der Weihnachtspause nur einmal aus Hütteldorf: „Privat, wir haben uns alles Gute gewünscht“, erzählt Rapids Trainer. Der in Deutschland viele Feiertags-Kilometer auf der Autobahn abspulte, seine Verwandtschaft in drei Städten besuchte. Silvester wurde aber mit Frau und beiden Kindern (werden in Leipzig noch das Schuljahr beenden, erst im Sommer fix übersiedeln) bereits wieder in Wien gefeiert …