Der Preis ist heiß! Rapid muss um die Stars pokern

„Wer weiß?“, grinste Leo Querfeld schelmisch, als ihn die „Krone“ nach Rapids 0:1 gegen Salzburg in den Urlaub verabschiedete, fragte, ob man sich nach der Winterpause in Hütteldorf wieder sehe. Mittlerweile ist das Interesse am 20-jährigen Innenverteidiger explodiert. Mit seinen konstanten Leistungen hat er international Eindruck hinterlassen, das starke 2:0 mit dem U21-Team gegen Frankreich war die Krönung: Freiburg, Hoffenheim, Lens, Lille, Racing Straßburg, Atalanta Bergamo - überall soll sein Name nun aufgepoppt sein.