Zukunft von Helmut Marko bei Red Bull entschieden!

Helmut Marko bleibt dem Formel-1-Rennstall Red Bull drei weitere Jahre als Berater erhalten. Der Steirer einigte sich mit der Red-Bull-Unternehmensführung auf einen neuen Vertrag, wie er der APA - Austria Presse Agentur bestätigte. „Bis Ende 2026“ laufe der neue Kontrakt, sagte Marko am Freitag. Das bedeutet, dass Marko auch in den nächsten drei Jahren bis kurz vor seinem 84. Geburtstag in entscheidender Funktion im Team von Weltmeister Max Verstappen tätig sein wird.