Showdown um Play-off-Platz für Raimanns Colts

Für die Indianapolis Colts und Bernhard Raimann kommt es in der Nacht auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ) zum ultimativen Showdown im Kampf um einen Play-off-Platz in der National Football League (NFL). „Indy“ empfängt zum Abschluss des Grunddurchgangs mit dem Divisionsrivalen Houston Texans einen direkten Aufstiegskonkurrenten. Dabei heißt es für beide Teams „Verlieren verboten!“. Gewinnen Raimann und Co., ist ihnen das Ticket für die K.o.-Phase sicher.