Bis zu 134 km/h: Sturm hält Feuerwehren auf Trab

Seit den frühen Morgenstunden sorgt ein heftiger Sturm mit bis zu 134 km/h für Hunderte Feuerwehreinsätze in Wien. In der Innenstadt mussten die Einsatzkräfte beispielsweise die beliebte Weihnachtsdekoration wegen Absturzgefahr neuerlich absichern. Auch in Niederösterreich kommt es vermehrt zu Einsätzen.