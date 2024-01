In diesem Hotel sind die Zimmer jetzt Mini-Museen

Sophie Schick hat eine Leidenschaft für Kunst und in ihrem Vier-Sterne-Betrieb in Wels spüren das die Gäste auch. Zehn Zimmer und der Innenhof des Boutique-Hotel Hauser sind nun Ausstellungsfläche. Dabei hängen nicht nur Malereien an den Wänden, sondern bekommen auch Fotos und Cartoons ihren Platz.