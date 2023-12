Es wird nass: Eiskalter Sprung in das neue Jahr

Nicht nur in Velden wird geplantscht

Am Keutschacher See lädt der Biker-Klub zum Baden in Gertis Strandbad (13 Uhr). „Vor neun Jahren haben ein paar von uns am Neujahrstag spontan beschlossen, ins Wasser zu gehen, jetzt haben wir 70 Teilnehmer“, so Thomas Wedenig. Der Imker hat eine besondere Belohnung für die Mutigen: einen Schweinskopf aus Bienenwachs.